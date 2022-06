Return to Monkey Island: trailer gameplay e esclusività temporale console annunciata al Direct

Tramite il Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 è stato mostrato un nuovo trailer gameplay di Return to Monkey Island ed è stato svelato che sarà esclusiva temporale console per Nintendo Switch.

La descrizione recita: "Un temerario pirata fa il suo ritorno! Return to Monkey Island segna l'inatteso ed eccitante ritorno del creatore della serie Ron Gilbert e rappresenta il seguito delle leggendarie avventure The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. Al suo interno, i giocatori potranno godersi un gameplay punta e clicca in chiave moderna mentre esplorano le isole e risolvono rompicapi. Return to Monkey Island è un'esclusiva temporale per console che approderà su Nintendo Switch quest'anno."

Il trailer presenta il personaggio principale, Guybrush Threepwood, e mostra varie sezioni del gioco. Possiamo vedere quindi più precisamente quale sarà la grafica e come sarà animata questa nuova avventura. Per il momento è solo stato confermato, inoltre, che sarà disponibile nel 2022, ma non abbiamo una data di uscita più precisa.

Cosa ne pensate di questo trailer?