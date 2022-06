NieR: Automata per Nintendo Switch annunciato con data di uscita

NieR: Automata è stato annunciato per Nintendo Switch nel corso del Direct trasmesso pochi minuti fa. Il gioco ha già una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 6 ottobre.

Era dunque fondato il rumor secondo cui NieR: Automata per Nintendo Switch sarebbe stato annunciato oggi, riportato in questo caso dal giornalista spagnolo Nacho Raquena: un'altra fonte da tenere in considerazione d'ora in avanti.

"L'acclamato mondo di NieR: Automata sbarca su Nintendo Switch!", recita il comunicato stampa. "Quando forme di vita meccaniche di un altro pianeta attaccano senza preavviso, l'umanità è costretta ad abbandonare la Terra per rifugiarsi sulla Luna."

"Nei panni di 2B, un membro della squadra di androidi militari YoRHa, devi ora prendere parte a una cruenta battaglia per la riconquista del pianeta."

"Questa edizione di NieR:Automata include contenuti scaricabili pubblicati in passato e costumi esclusivi per la versione per Nintendo Switch."

"Riconquista la Terra in NieR: Automata - The End of YoRHa Edition, disponibile dal 6 ottobre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop."