Persona 5 Royale, Persona 4 Golden e P3P annunciati per Nintendo Switch

Persona 3P, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal sono stati annunciati anche per Nintendo Switch. La data di uscita di Persona 5 Royale su Nintendo Switch è il 21 ottobre 2022. L'annuncio è arrivato tramite il Nintendo Direct Mini.

I tre giochi erano già stati annunciati per PC, PlayStation e Xbox, ma mancava ancora la conferma della versione Nintendo Switch. Ora, sappiamo finalmente che i giochi sono in arrivo anche sulla console della grande N.

La descrizione dei giochi recita: "Tre iconici giochi della serie Persona sono in arrivo su Nintendo Switch! Salva altre persone da desideri distorti indossando la maschera di un Ladro Fantasma nella storia di Persona 5 Royal, che ha stregato la critica e definito un intero genere. Il gioco includerà contenuti scaricabili già pubblicati. Inoltre, secondo una leggenda metropolitana, fissando una console Nintendo Switch in una notte di pioggia all'interno di Persona 4 Golden è possibile far apparire la propria anima gemella. Una strana calma avvolge la città, le persone si trasformano in sinistre bare e orde di mostri alieni chiamati Shadows fanno la loro comparsa in Persona 3 Portable, che offre anche percorsi alternativi per il protagonista! Tutti e tre i giochi sono doppiati in inglese e giapponese, includono una grafica in full HD e sono venduti separatamente. Persona 5 Royal sbarcherà su Nintendo Switch il 21 ottobre, mentre maggiori informazioni su Persona 4 Golden e Persona 3 Portable saranno disponibili prossimamente!"

Poter giocare in portabilità a Persona 3P, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal è certamente un piccolo sogno di molti giocatori. Diteci, vi aspettavate questo annuncio?