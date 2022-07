Fallout, serie TV: prima immagine della Armatura Atomica appare online

È spuntata online una nuova immagine relativa alla serie TV di Fallout. In questo caso, abbiamo modo di vedere l'Armatura Atomica tratta dal gioco, o perlomeno un pezzo. L'immagine è stata condivisa tramite imgur, come potete vedere qui sotto.

Come i fan sapranno, l'Armatura Atomica di Fallout non ha sempre lo stesso design all'interno della serie. Secondo quanto indicato da comicbook.com, quella mostrata nell'immagine assomiglia maggiormente alla versione di Fallout 4, in quanto pare essere grande e massiccia. In ogni caso, la scelta di questa versione dell'Armatura Atomica non ci dice molto sulla serie.

Tramite Reddit, dove è stato condiviso il link di imgur, i fan di Fallout affermano che l'Armatura Atomica T-60 è una delle più belle da vedere, quindi ha senso che la produzione della serie abbia scelto questa versione per la serie TV.

Vi ricordiamo che la serie TV Amazon di Fallout ha da poco iniziato ufficialmente le riprese: potete vedere una prima foto qui.