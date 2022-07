PS5 spinge sugli indie: Sony crea un programma di prestiti di kit di sviluppo per gli sviluppatori

PlayStation ha condiviso un messaggio dedicato agli sviluppatori (e in particolar modo agli indie), promettendo kit di sviluppo PS5 e un kit di test PS5 in formato gratuito (ma solo in prestito). Si tratta di una mossa per rendere più semplice agli sviluppatori creare giochi per PlayStation.

La comunicazione ufficiale di PlayStation recita: "Il nostro obiettivo è quello di rendere PlayStation il luogo migliore per pubblicare e giocare giochi di ogni forma e dimensione. Negli ultimi due anni, siamo stati entusiasti di supportare i nostri partner editoriali esterni con eventi Indie Spotlight, montaggi video dedicati agli indie e pubblicati sui nostri canali sociali, spazio dedicato agli indie PlayStation su PlayStation.com e abbiamo lavorato per ridurre il tempo necessario a far entrare un nuovo sviluppatore in PlayStation."

"Per questo motivo, ci sforziamo sempre di abbassare la barriera d'ingresso e di migliorare il processo di pubblicazione su PlayStation. Siamo lieti di annunciare una nuova iniziativa che renderà più facile per i nuovi partner entrare e iniziare a sviluppare per PlayStation. Gli editori e gli sviluppatori di giochi per PlayStation che hanno ottenuto una nuova licenza potranno ricevere un kit di sviluppo PS5 e un kit di test PS5, offerti da SIE e soggetti ai termini e alle condizioni applicabili."

PS5 per gli indie

Se siete sviluppatori e volete sapere se avete modo di accedere al kit di sviluppo PS5, dovete raggiungere questo sito. Sony afferma di voler "accogliere nuove voci, nuove idee e nuove esperienze dall'industria dello sviluppo e dell'editoria di videogiochi".