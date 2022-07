Hitman 3: nuovo aggiornamento disponibile con la mappa Ambrose e novità al gameplay

IO Interactive ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento per Hitman 3, una sostanziosa patch che porta con sé la nuova mappa Ambrose oltre a diverse altre novità interessanti per quanto riguarda il gameplay e i contenuti del gioco.

Ambrose, che abbiamo visto presentata in un trailer qualche giorno fa, è la nuova mappa gratuita che si aggiunge alla dotazione di Hitman 3. Si tratta di un'ambientazione tropicale caratterizzata da coste sabbiose e vegetazione lussureggiante, particolarmente portata all'azione stealth date alcune zone particolarmente nascoste ed ombrose.

Con questa arriveranno anche nuovi oggetti da sbloccare come il Machete Kukri, la veste Guerrilla Wetsuit e il Molotov Cocktail, tanto per menzionarne alcuni, ma diversi altri saranno messi a disposizione con questo aggiornamento.

Qui sopra, potete vedere l'introduzione in stile cinematografico per Ambrose Island, ma questo rappresenta solo una parte delle novità. La patch porta anche alcune variazioni tecniche al gioco, come il supporto per il DLSS in versione 2.4.3 su PC e il supporto per le Activity Card su PS5.