Marvel: EA lavora a un altro gioco oltre a Black Panther, per Jeff Grubb

Secondo quanto indicato da Jeff Grubb, Electronic Arts è al lavoro su un gioco di Black Panther, in qualità di editore. Il giornalista afferma però che non è l'unico gioco Marvel in produzione presso la compagnia di FIFA.

Grubb non dà purtroppo alcuna altra informazione riguardo al progetto a tema Marvel in sviluppo presso Electronic Arts. Non sappiamo quale sia l'eroe (o il cattivo!) che sarà protagonista del gioco, non sappiamo di che genere di videogame si tratti o qualsiasi tipo di informazione.

Il giornalista specula che Electronic Arts abbia stretto un accordo con Marvel simile a quello di Square Enix, la quale ha ottenuto accesso a due IP: Avengers e Guardiani della Galassia. Alla compagnia giapponese non è andata benissimo e alla fine ha venduto i team che hanno lavorato a questi progetti, a dirla tutta, ma questo non è legato a Electronic Arts.

Black Panther

Visto che non vi sono informazioni su questo progetto Marvel x EA, è possibile che sia previsto per un periodo successivo a Black Panther. Per tutte le informazioni su quest'ultimo, ecco la notizia dedicata.

Ricordiamo in ogni caso che parliamo solo di rumor. Grubb è mediamente una fonte affidabile, ma questo non significa che non possa sbagliare o che, molto semplicemente, EA non cambi i piani nel corso dei prossimi anni e che questo secondo gioco venga cancellato.