Hitman 3: trailer presenta Ambrose Island, la nuova mappa gratuita presto disponibile

Il 26 luglio 2022 Hitman 3 sarà aggiornato con un nuova mappa completamente gratuita: Ambrose Island. IO Interactive l'ha mostrata in un nuovo trailer. Per riceverla basterà possedere il gioco, cosa che immaginiamo farà felici tutti gli appassionati.

Ambrose Island è, come intuibile dal nome, un'isola tropicale situata nel Mare delle Andamane. È controllata da un sindacato di pirati ed è piena di segreti. L'Agente 47 si troverà quindi a combattere con nuovi bersagli e nuove sfide. Ci saranno anche delle nuove ricompense sbloccabili e delle interazioni specifiche per l'ambientazione.

Ambrose Island fa parte del programma di aggiornamenti del secondo anno di Hitman 3, annunciato da IO Interactive a inizio anno. Il gioco ha avuto molto successo e lo studio di sviluppo ha deciso di supportarlo al meglio, per valorizzarlo ancora di più.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e Stadia. È possibile giocarci anche su Nintendo Switch come gioco solo cloud. Sempre nel 2022 sarà aggiunta nuova modalità, chiamata Freelancer, che aggiungerà caratteristiche da rogulike al gioco.