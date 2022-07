Pokémon Puzzle League per Nintendo 64 arriva su Nintendo Switch Online la prossima settimana

Nintendo ha annunciato che Pokémon Puzzle League per Nintendo 64 sarà aggiunto al catalogo dei titoli di Nintendo Switch Online la prossima settimana. Si tratta di un puzzle game risalente alla fine dello scorso millennio, in cui bisogna unirsi ad Ash, Brock, Misty e altri personaggi del mondo dei Pokémon per competere e diventare il Pokémon Puzzle Master.

Il gioco combina meccaniche da puzzle game con i poteri dei Pokémon. Nintendo ha anche pubblicato un trailer per annunciare l'arrivo della novità e presentarla a chi non conosceva l'originale. Vediamolo.

Come potete osservare, il filmato ha uno stile abbastanza nostalgico, ma mostra chiaramente il gameplay.

Per giocare a Pokémon Puzzle League bisogna essere abbonati a Nintendo Switch Online con pacchetto di espansione. Si tratta dell'ottavo gioco per Nintendo 64 aggiunto al servizio. Anche il precedente apparteneva al franchise dei Pokémon: Pokémon Snap. Insomma, sembra che Nintendo punti sempre più verso un certo pubblico per il suo abbonamento. Del resto stiamo parlando di uno dei franchise più venduti al mondo.