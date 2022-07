Bright Memory: Infinite: trailer mostra la versione Nintendo Switch

L'editore Playism ha pubblicato un trailer specifico per la versione Nintendo Switch di Bright Memory: Infinite, quella che naturalmente lascia più dubbi dal punto di vista tecnico, date le caratteristiche dell'hardware.

Da notare che il filmato specifica come il gameplay sia stato catturato il modalità TV, dove il gioco girerà fino a 1080p (probabilmente la risoluzione sarà variabile).

In generale, è facile notare come il lavoro fatto sul port sembri davvero ottimo, anche se naturalmente le texture sono meno dettagliate e più slavate e ci sono minori effetti rispetto alle altre versioni, in particolare quelle PC, Xbox Series X e S e PS5. Comunque sia potrebbe essere davvero un ottimo lavoro, tutto considerato. Vedremo comunque se la versione finale sarà all'altezza e se la fluidità si manterrà accettabile in ogni frangente.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Bright Memory: Infinite per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch uscirà il 21 luglio 2022.