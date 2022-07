This War of Mine è stato incluso nei programmi scolastici polacchi

11 bit studios ha annunciato che This War of Mine è stato aggiunto ai programmi didattici polacchi, ossia sarà insegnato nelle scuole. Più precisamente, entro la fine dell'anno diventerà il primo videogioco nella storia della Polonia a essere inserito tra le letture integrative per gli studenti.

La nota con cui è stata annunciata la notizia, foriera di grande soddisfazione per lo studio di sviluppo, è abbastanza breve, ma si tratta di un segno evidente di come in alcune nazioni i videogiochi siano riconosciuti come qualcosa di più di semplici passatempi e gli sia ormai stato riconosciuto un certo potenziale culturale.

Del resto la Polonia si era già messa in evidenza in passato da questo punto di vista, quando nel 2011 il presidente di allora regalò una copia di The Witcher 2 a Barack Obama, al tempo presidente degli Stati Uniti, come simbolo della creatività polacca e del rinascimento economico nazionale.

In Italia ancora fatichiamo ad andare oltre certe stereotipi, un po' per ignoranza, un po' per questioni di opportunismo politico.