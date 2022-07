GeForce Now: quattro nuovi giochi aggiunti questa settimana, più di 1300 in totale

Nvidia ha annunciato l'arrivo di quattro nuovi giochi sul suo servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce Now, per un totale di più di 1300 titoli presenti. Vediamo quali sono le novità:

Con le nuove aggiunte, Nvidia ha dato anche il via alla creazione delle playlist estive, per avere subito a portata di mano i giochi che si vogliono giocare.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

L'estate è il momento perfetto per esplorare nuovi giochi e GFN offre moltissime opzioni per i suoi membri, sia che si tratti di un'avventura di cui fare esperienza singolarmente o di un titolo multiplayer da giocare insieme agli amici. Provate i giochi di ruolo d'azione come Genshin Impact o Lost Ark, o le saghe con una storia come Life is Strange: True Colors. Basta consultare il sito play.geforcenow.com per cercare direttamente un gioco o per sfogliare i diversi generi di giochi disponibili per lo streaming, sia che si tratti di un Mac, di un dispositivo mobile, di un Chromebook, della SHIELD TV recentemente aggiornata e altro ancora!

I membri con abbonamento RTX 3080 possono giocare fino alla risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo sui loro dispositivi compatibili, sfidare gli avversari con una latenza bassissima nelle battaglie multigiocatore o sfruttare RTX ON per i titoli supportati per ottenere immagini cinematografiche.