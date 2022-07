The DioField Chronicle: un nuovo trailer mostra di nuovo gli elementi strategici del gioco

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer dell'imminente The DioField Chronicle, per mostrarlo di nuovo in azione, in particolare nella parte strategica, in attesa dell'uscita che avverrà il 22 settembre 2022 su tutte le piattaforme. Il video è in giapponese, ma è facilmente comprensibile nelle sue parti essenziali anche da noi occidentali.

Guardandolo vedrete diverse sequenze animate, con i personaggi che comporranno il cast del gioco, nonché il gameplay, che pare davvero particolare e potenzialmente originale. L'idea sembra essere quella di un gioco pensato per gli appassionati, ma staremo a vedere. I curiosi gradiranno anche la possibilità di sentire il doppiaggio giapponese e di vedere alcuni degli artwork di gioco.

The DioField Chronicle è un gioco di ruolo strategico in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Leggiamone la descrizione ufficiale:

L'era dei miti lascia il passo a un'epoca di grandi tumulti...

Il mondo degli uomini è precipitato in una guerra che si protrae di anno in anno.

Tra le fiamme e il caos nasce un gruppo di mercenari d'élite che si fan chiamare Blue Fox, il cui destino e valorose azioni riecheggeranno nei secoli a venire.

Ma alla fin fine, il nome Blue Fox finirà per simboleggiare la speranza o la peggiore delle tragedie?

CARATTERISTICHE

■ Un nuovo GdR strategico, presentato da Square EnixUn nuovo GdR strategico che narra un'epica storia di guerra e onore. Il gioco è ambientato in un mondo unico che mescola il fantasy con elementi medievali e dei giorni moderni e ha un sistema di combattimento in tempo reale innovativo ed estremamente profondo.

■ Combattimenti profondi, strategici e in tempo reale

I combattimenti di questo gioco dipendono da una valutazione in tempo reale delle condizioni del campo di battaglia, così da poter dare ordini che sfruttano i punti di forza delle tue truppe e le debolezze dei tuoi nemici. Usa bene una serie di abilità, classi ed equipaggiamento per portare a termine la tua missione.

■ Scene di battaglia realistiche all'interno di diorami

Dai ordini ai tuoi eserciti dentro a delle rappresentazioni dettagliate degli ambienti dell'isola di DioField con una grafica unica che ricorda un diorama.