First Playable: oggi alle 11:00 si parla di Tax Credit per i videogiochi in live su Twitch

Oggi alle 11:00, come parte della manifestazione First Playable, il nostro Pierpaolo Greco condurrà una trasmissione live su Twitch dedicata al Tax Credit per i videogiochi, cui parteciperanno importanti personalità dell'industria e delle istituzioni:

Elisabetta Locchi, rappresentante del Minstero della Cultura

Carla Felli, Mic Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

Gerardo Verna, il CEO di Trinity Team

Adriano Bizzoco, il Public Affairs Manager di Iidea

Il manifesto della live

La live durerà un'ora in cui speriamo di poter chiarire alcune questioni relative al Tax Credit, facendo capire chiaramente cosa comporta per l'industria dei videogiochi in Italia.