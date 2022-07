Avengers The Kang Dynasty ha già un regista ed è un note noto ai fan, per un report

Secondo un report dell'Hollywood Reporter, Avengers The Kang Dynasty sarà diretto da Destin Daniel Cretton, ovvero il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Cretton non è affatto nuovo al mondo Marvel. Oltre a dirigere Shang-Chi, che ha incassato 432 milioni di dollari in tutto il mondo, ha un accordo globale con Marvel, firmato sulla scia del successo di Shang-Chi. Nell'ambito di questo accordo, sta sviluppando con Andrew Guest, sceneggiatore-produttore di commedie come Brooklyn Nine-Nine e Community, una serie live-action con Wonder Man di cui sarà produttore esecutivo e forse regista di uno o più episodi. Ha anche in cantiere un sequel di Shang-Chi.

Non è chiaro chi stia scrivendo la sceneggiatura di Avengers The Kang Dynasty, né quali eroi compongano il roster della squadra. Feige ha delineato una linea temporale della Fase 6 che vede The Kang Dynasty arrivare il 2 maggio 2025. Vi è poi un altro film sui Vendicatori, Avengers: Secret Wars, in uscita il 7 novembre 2025.

Loki (Sylvie) e Loki fronteggiano Kang in Loki

Kang è interpretato da Jonathan Majors ed è stato introdotto nella serie Marvel Loki. Kang, o una sua versione, sarà reintrodotto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita il 17 febbraio 2023. Quantumania è il film che darà il via alla Fase 5.

Diteci, cosa ne pensate di questa scelta per la regia di Avengers The Kang Dynasty?

