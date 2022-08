MultiVersus: Beetlejuice e la Malvagia Strega dell'Ovest scovati nei file di gioco

Beetlejuice e la Malvagia Strega dell'Ovest potrebbero essere i prossimi personaggi a unirsi al roster del picchiaduro MultiVersus, stando alle ultime scoperte dei dataminer.

Analizzando l'ultima patch del picchiaduro di Warner Bros. Games sono stati scovati dei file audio di Beetlejuice. Per chi non lo conoscesse è l'antagonista dell'omonimo film di Tim Burton del 1998, interpretato da Michael Keaton. È un ghoul che di professione fa il "bio-esorcista", ovvero un'esorcista al contrario che scaccia gli umani per dare pace ai fantasmi.

Non solo, alcune di queste linee di dialogo includono dei riferimenti alla Malvagia Strega dell'Ovest, ovvero l'antagonista de Il Mago di Oz, come "Ho fatto squadra con un angelo dalla pelle verdastra!", "Qualcuno va a Oz? Se sì, mi sono perso il promemoria", "Mi sto sciogliendo, sciogliendo! Oh, aspetta, questa è la tua battuta". Successivamente sono stati trovati anche dei file audio che sembrano appartenere proprio alla strega.

L'idea dunque è che sia Beetlejuice che la Malvagia Strega dell'Ovest entreranno a far parte del cast di MultiVersus nel corso della Stagione 1. Per saperlo con certezza tuttavia non ci resta che attendere notizie ufficiali da Play First Games e Warner Bros. Games.

Giusto poche ore fa, gli sviluppatori hanno confermato ufficialmente che Black Adam e Stripe dai film di Gremlins debutteranno in MultiVersus nel corso della Stagione 1.