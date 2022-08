Call of Duty Next: annuncio e data per la presentazione di Warzone 2 e Modern Warfare 2

Activision ha annunciato in questi minuti l'evento Call of Duty Next, ovvero una presentazione dedicata al futuro del franchise, in particolare Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare 2, fissato per il 15 settembre 2022.

In particolare, l'evento sarà trasmesso in livestream da Activision e conterrà trailer, video e informazioni fondamentali per quanto riguarda i nuovi capitoli della serie, in particolare il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0, oltre anche al capitolo mobile di quest'ultimo.



Ricapitolando, come riportato nel tweet qui sopra, Call of Duty Next conterrà principalmente le seguenti informazioni:

Presentazione completa del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2

Informazioni su futuro di Call of Duty: Warzone (con Warzone 2.0)

Presentazione sulla nuova esperienza mobile di Call of Duty: Warzone

Gameplay dal vivo e in diretta da parte di vari streamer del panorama Call of Duty

Tutto questo avverrà dunque in livestream il 15 settembre 2022, in un "evento epocale", come lo definisce Activision, che ovviamente seguiremo in diretta e con molta attenzione.