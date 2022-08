EA sta lavorando a un gioco di Iron Man, altri insider sostengono la teoria

Electronic Arts sembra stia lavorando a ben due giochi per Marvel, con uno di questi che dovrebbe essere un titolo su Iron Man, informazione che viene ribadita ancora una volta dall'insider Nick Baker, noto anche come "Shpeshal Nick".

Sebbene l'affidabilità della fonte in questione sia alquanto dibattuta, visto che il bilancio delle sue precedenti affermazioni non è particolarmente positivo, l'informazione è emersa anche in precedenza da parte di altre fonti, sempre come voci di corridoio.



La questione è stata già riportata qualche giorno fa da Tom Henderson , e successivamente è stata ribadita da Jeff Grubb, il quale aveva anche svelato la possibilità che EA stia sviluppando un gioco su Black Panther , riferendo alcuni dettagli di questo progetto.

Prende consistenza dunque il rumor che vorrebbe anche un titolo dedicato principalmente a Iron Man in sviluppo presso i team di Electronic Arts, che confermerebbe così di avere degli accordi piuttosto estesi con Marvel per quanto riguarda i prossimi progetti. Per il resto, tuttavia, non ci sono informazioni e la questione resta assolutamente non confermata

Secondo quanto riferito da Nick Baker durante il podcast XboxEra, sembra che il nuovo Iron Man sia ancora una una fase molto preliminare dello sviluppo, dunque non è nemmeno chiaro se la produzione sia effettivamente avviata o meno.