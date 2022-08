Call of Duty Modern Warfare 2: date della beta annunciate, video della mappa Grand Prix

Continuano ad arrivare informazioni da Activision su Call of Duty Modern Warfare 2: a stretto giro dopo l'annuncio dell'evento Call of Duty Next, arriva anche la conferma delle date della beta del gioco, oltre a un teaser trailer sulla mappa Marina Bay Grand Prix.

Dopo il leak che era emerso in precedenza, arriva dunque la comunicazione ufficiale sulle fasi di beta previste per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, che verrà peraltro presentato in maniera più completa in occasione dell'evento Call of Duty Next fissato per il 15 settembre.

Le fasi di beta saranno in alcuni fine settimana successivi, con un accesso anticipato dedicato a PS4 e PS5 come "esclusiva PlayStation", in base agli accordi stretti a suo tempo tra Sony e Activision. Queste sono le date:

16-17 settembre (Early Access - solo PlayStation)

18-20 settembre (Open Beta - solo PlayStation)

22-23 settembre (Early Access - Xbox, PC, PlayStation)

24-26 settembre (Open Beta - Tutte le piattaforme)

Oltre alla conferma delle date per la beta, Infinity Ward e Activision hanno pubblicato anche un teaser trailer sulla nuova mappa Marina Bay Grand Prix, che introduce i combattimenti di Call of Duty all'interno di una pista di Formula Uno, creando dunque un'ambientazione inedita per la serie.

Il video, visibile qui sopra, effettua una sorta di panoramica su vari scorci della mappa, che presenta delle caratteristiche indubbiamente uniche rispetto ai soliti panorami che fanno parte del catalogo standard degli scenari di Call of Duty. Ricordiamo che la data d'uscita di Call of Duty Modern Warfare 2 è fissata per il 28 ottobre 2022.