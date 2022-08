Bleach: il cosplay di Rangiku di Shirahoshi Natsumi ha una marcia in più

Uno dei punti di forza di Bleach è senza dubbio il variegato e variopinto cast di personaggi messo insieme da Tite Kubo nel corso degli anni. Oggi vi proponiamo un cosplay di Rangiku Matsumoto realizzato dalla modella giapponese Shirahoshi Natsumi.

Rangiku è una Shinigami della Soul Society, ovvero una guardiana di anime che purifica l'entità maligne note come Hollow. È la tenente della 10° divisione del Gotei 13, guidata dal giovane capitano Tōshirō Hitsugaya. Nonostante la grande responsabilità del suo incarico, Rangiku è nota per essere una vera fannullona con il vizio dell'alcool.

Il cosplay realizzato da Shirahoshi Natsumi è semplice ma senza dubbio di impatto. Il costume, come possiamo vedere nello scatto qui sotto, è stato realizzato in maniera rigorosa e come nella versione originale include una katana da shinigami e l'iconica e vistosa scollatura che risalta le forme del personaggio. Non manca poi una certa cura per i dettagli, come ad esempio il ciondolo l'uso di lenti a contatto colorate e la presenza del ciondolo caratteristico del personaggio.

Se siete in cerca di altri cosplay basati sui personaggi di anime e manga, date uno sguardo a quello di Mt. Lady di My Hero Academia realizzato da Kaezuko e quello di Anya Forger di Spy x Family di tone.tone. Cambiando genere vi suggeriamo il cosplay di Poison Ivy realizzato da Daria_Martina e quello di Quiet da Metal Gear Solid V firmato da Byouru.

Che ne pensate del cosplay di Rangiku Matsumoto di Bleach realizzato da Shirahoshi Natsumi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.