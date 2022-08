My Hero Academia: il cosplay di Mt. Lady di Kaezuko nei panni della gigantessa bionda

Uno dei punti di forza di My Hero Academia è senza dubbio il suo abbondante e variegato cast, dato che nell'opera di Kōhei Horikoshi facciamo la conoscenza di un gran numero di eroi e villain pieni di carisma. Insomma per i cosplayer c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Oggi vi proponiamo il cosplay di Mt. Lady realizzato da Kaezuko.

Yu Takeyama, aka Mt. Lady, è all'apparenza una donna superficiale e svampita che ha deciso di intraprendere la carriera di eroina professionista soprattutto per soldi e celebrità. Sia chiaro, sono elementi importantissimi per la donna, ma durante My Hero Academia in più di un occasione emerge anche il suo forte senso di responsabilità e altruismo. Il suo Quirk è "Gigantification", che come suggerisce il nome le permette di assumere delle dimensioni gargantuesche, fino a superare i venti metri di altezza. Da qui il nome "Mt. Lady".

Difficile muovere delle critiche al cosplay realizzato da Kaezuko, dato che è davvero molto fedele alla Mt. Lady originale, poteri da gigantessa a parte. Acconciatura, trucco e costume sono infatti realizzati in maniera impeccabile, come potrete constatare voi stessi dallo scatto qui sotto.

