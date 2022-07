Genshin Impact: il cosplay de La Signora di aishimiku ci raddrizza con la frusta

Manca ormai meno di un mese al lancio della versione 3.0 di Genshin Impact, che tra le altre cose introdurrà la regione di Sumeru e i primi personaggi giocabili che utilizzano l'elemento Dendro. Per ingannare l'attesa possiamo ammirare questo nuovo cosplay de La Signora realizzato da aishimiku.

La Signora è uno dei villain principali di Genshin Impact nonché uno dei più apprezzati dai giocatori, che sperano che prima o poi venga introdotta nell'Action RPG di Hoyoverse come personaggio giocabile. Rosalyne-Kruzchka Lohefalter, il vero nome della donna, è conosciuta per il suo grande potere magico e l'abilità di trasformare il proprio corpo in una fiamma vivente, facendole ottenere il soprannome di "Crimson Witch of Flame". La Signora è uno dei membri degli Eleven Fatui Harbingers, l'elite dell'esercito di Sheznaya, realizzati prendendo ispirazione dalle maschere della Commedia dell'arte italiana: tra i suoi ranghi troviamo infatti anche personaggi chiamati "Pulcinella", "Arlecchino" e "Pantalone".

Il cosplay di Ashimiku rappresenta La Signora nella sua forma definitiva, quando scatena senza ritegno i suo poteri incendiari, con l'abito che diventa di un colore rosso acceso e la maschera sul volto si allarga assumendo la forma di una farfalla con due lunghe corna. Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, la modella ha ricreato alla perfezione il costume della Crimson Witch, realizzando anche una replica 1:1 piuttosto fedele della frusta infuocata usata dal personaggio.

Rimanendo nel Teyvat di Genshin Impact, potrebbe interessarvi anche il cosplay di Lisa Minci realizzato da Chokokasa e quello di Beidou di Lada Lyumos. Cambiando genere, date uno sguardo anche al cosplay di Nico Robin di One Piece realizzato da Vlada Lutsak e quello di Asuna di Sword Art Online firmato da Lena.

Che ne pensate del cosplay de La Signora di Genshin Impact realizzato da aishimiku? Fatecelo sapere nei commenti.