The Witcher, Stagione 3: riprese interrotte, Henry Cavill potrebbe aver contratto il Covid

Le riprese della Stagione 3 della serie TV di The Witcher sono state sospese da Netflix a causa di un nuovo focolaio di Covid-19, con Henry Cavill, l'attore che interpreta Geralt di Rivia, che a quanto pare è risultato positivo al virus.

La notizia è stata lanciata dall'Hollywood Reporter, che afferma che la produzione della terza stagione di The Witcher è stata interrotta e riprenderà solo quando l'emergenza sarà rientrata. Radian Intelligence inoltre ha aggiunto che questa settimana erano in programma le riprese di una scena molto importante ma che tutto è bloccato da lunedì 25 luglio dato che Henry Cavill ha contratto il Covid.

Successivamente un portavoce di Netflix ha confermato parzialmente i report, dichiarando che la produzione della Stagione 3 "è in pausa per il Covid" e che "tornerà operativa non appena sarà sicuro farlo". I rappresentati della piattaforma tuttavia non hanno confermato né smentito la positività di Cavill al Covid. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti ufficiali.

The Witcher, Henry Cavill interpreta Geral di Rivia nella serie Netflix

La Stagione 3 di The Witcher non ha ancora una data di uscita ufficiale e a causa di questo stop improvviso il lancio potrebbe slittare internamente di alcune settimane.

"Mentre sovrani, maghi e mostri del Continente competono per catturarla, Ciri di Cintra viene nascosta da Geralt, determinato a proteggere la sua ritrovata famiglia da chi minaccia distruggerla", recita la sinossi ufficiale della Stagione 3.

"Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce nella fortezza di Aretuza, dove spera di scoprire qualcosa di più sui poteri ancora latenti della ragazza."

"I tre si ritrovano però in un campo di battaglia fatto di corruzione, magia oscura e tradimenti: dovranno lottare con tutte le loro forze o rischiare di perdersi per sempre."