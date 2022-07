Genshin Impact: il cosplay di Lisa di Chocokasa è di una bellezza disarmante

I giocatori di Genshin Impact non vedono l'ora di aggiungere ai propri ranghi i nuovi eroi Dendro in arrivo con la versione 3.0, eppure i personaggi "veterani" riscuotono ancora oggi grandissimo successo. A riprova di ciò ecco un nuovo cosplay di Lisa realizzato da Chokokasa Channel, che ci propone una versione leggermente alternativa della maga.

Lisa Minci è uno dei personaggi presenti in Genshin Impact sin dal lancio del gioco e anche uno dei primi che i giocatori imparano a conoscere nelle fasi iniziali dell'avventura. All'apparenza è una bibliotecaria piuttosto pigra e anche un pizzico civettuola ma all'occorrenza si dimostra una maga estremamente potente specializzata in incantesimi elettrici. Lisa è anche una delle pochissime unità che si ottengono gratuitamente avanzando in Genshin Impact, il che è anche uno dei motivi per cui è una dei personaggi più popolari tra i fan.

Per il suo cosplay di Lisa, la modella taiwanese Chokokasa ha deciso di sfoggiare un costume leggermente differente da quello originale, specialmente per quanto riguarda i colori e i centimetri di pelle esposta, pur conservandone gli elementi caratteristici, come il vistoso cappello da maga. Il risultato in ogni caso è senza dubbio ben riuscito, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto.

Che ne pensate del cosplay di Lisa di Genshin Impact realizzato da Chokokasa? Fatecelo sapere nei commenti.