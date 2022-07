Stray: video confronta le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro dell'avventura felina

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che confronta Stray su PS5, PS4 e PS4 Pro, mettendo in mostra le differenze tra le varie versioni.

Dall'analisi apprendiamo che Stray gira a 2160p e 60 fps su PS5, mentre su PS4 Pro scendiamo a 1080p e 30 fps. Anche PS4 raggiunge il Full HD, ma tramite upscaling TAA.

Ci sono differenze marcate anche per i tempi di caricamento, con PS5 che grazie all'SSD garantisce tempi di attesa dimezzati rispetto alle console oldgen. La versione current-gen di Stray inoltre vanta riflessi con risoluzione più alta, nonché alcune texture e il manto del protagonista felino di qualità maggiore.

Stray da oggi è disponibile per PC, PS5 e PS4. È incluso nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, i due nuovi abbonamenti di Sony lanciati in Italia alla fine dello scorso mese. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Stray.