Soul Hackers 2: video gameplay offre dettagli su New Game Plus e livelli di difficoltà

Atlus ha pubblicato un nuovo video gameplay di Soul Hackers 2, l'ultimo della serie "Summoner Guide" che si concentra sulle caratteristiche salienti del JRPG in dirittura d'arrivo su console e PC. In particolare il filmato ci parla dei livelli di difficoltà e della modalità New Game Plus.

Il New Game Plus di Soul Hackers 2 permetterà ai giocatori che hanno raggiunto i titoli di coda di cominciare da capo l'avventura, decidendo quali elementi trasferire nella nuova partita. In questa modalità non solo i nemici saranno più forti e agguerriti, ma saranno presenti anche nuove quest ed eventi legati ai personaggi.

Apprendiamo anche Soul Hackers 2 mette a disposizione tre livelli di difficoltà, ovvero Facile, Normale e Difficile. Successivamente verrà aggiunta anche l'opzione Molto Difficile tramite un DLC gratis per tutti gli utenti.

Nel video inoltre vengono offerti dettagli su altri elementi di gameplay, come i rifugi, dove il party potrà rilassarsi tra una missione e l'altra, scambiare quattro chiacchiere e rifocillarsi con varie pietanze, che tra l'altro offrono anche dei bonus temporanei in battaglia.

Soul Hackers 2 sarà disponibile dal 26 agosto in Europa per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Ecco i requisiti minimi e raccomandati da Atlus per quest'ultima versione.