Offerte Amazon: Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici. Lo sconto segnalato è di 129.10€, ovvero del 39%. Il prezzo consigliato indicato da Amazon per questo smart monitor è 329€. Nell'ultimo periodo era però possibile trovarlo a 249€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre. È venduto e spedito da Amazon.

Il Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici misura 61.5 x 19.3 x 45.5 cm. Lo schermo è da 1920 x 1080p con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Non dispone di un ingresso per l'antenna. Supporta una vasta raccolta di App come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, avviabili tramite telecomando. Dispone di modalità Eye-Saver e Flicker-Free.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.