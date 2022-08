White Day: A Labyrinth Named School, data di uscita annunciata per PS5, Xbox Series X|S e Switch

PQube e gli sviluppatori di SONNORI hanno annunciato la data di uscita di White Day: A Labyrinth Named School per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il survival horror coreano sarà disponibile su queste piattaforme a partire dall'8 settembre 2022. Come annunciato in precedenza, inoltre, le versioni PS5 e Nintendo Switch sarà vendute anche in versione fisica.

Segnaliamo inoltre che queste nuove versioni current gen includono oltre 30 costumi originali pubblicati precedentemente come DLC. L'annuncio è arrivato tramite un tweet del publisher che include anche un breve trailer di White Day: A Labyrinth Named School.

White Day: A Labyrinth Named School è un survival horror sviluppato dal team coreano di SONNORI ambientato tra le aule e i corridoi di una scuola superiore. Il protagonista e alcune studentesse rimangono loro malgrado intrappolati nell'edificio e dovranno vedersela con un bidello impazzito, fantasmi e altre inquietanti creature soprannaturali. Non sono presenti pistole o altre armi da fuoco o mischia e dunque il giocatore per sopravvivere dovrà fuggire e nascondersi, mentre al tempo stesso cerca una via di fuga dalla scuola infestata.

Di seguito la descrizione ufficiale del gioco:

"Quando una buona azione suscita effetti contrari a quelli sperati, tu e i tuoi compagni di studi vi ritrovate chiusi all'interno della scuola durante la notte, perseguitati da un bidello assassino e dalle anime inquiete dei morti", recita la sinossi del gioco.

"Riuscirete a rimanere nascosti e a scoprire i segreti oscuri della scuola così da sopravvivere? Oppure gli orrori del dopo scuola si impadroniranno di voi prima che possiate scappare?"

White Day: A Labyrinth Named School è disponibile anche per PS4, PC, iOS e Android. Poco più di un anno fa è stato ufficializzato il sequel, White Day 2: The Flower that Tells Lies, con un teaser trailer.