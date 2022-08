Pokémon GO il Community Day torna ad agosto con incontri dal vivo nelle città italiane

Niantic ha svelato i dettagli del Community Day di agosto 2022 di Pokémon GO. Non si tratta solo dell'occasione ideale per catturare un Zigzagoon di Alola ma anche per incontrare altri giocatori della community grazie agli incontri dal vivo organizzati in varie città italiane, tra cui Torino e Bologna.

Il prossimo Community Day di Pokémon Go si svolgerà tra le 11:00 alle 14:00 di sabato 13 agosto e avrà come protagonista lo Zigzagoon di Galar che come da tradizione apparirà più spesso allo stato selvatico. Fatelo evolvere in Linoon e successivamente in Obstagoon per fargli imparare l'attacco caricato Sbarramento.

Nella stessa fascia oraria si svolgeranno inoltre degli incontri dal vivo per i giocatori italiani di Pokémon GO, ecco i dettagli sulle città coinvolte:

Torino, Via Giuseppe Luigi Lagrange

Verona, Piazza Pradaval

Bologna, Parco di Villa Angeletti (Via de' Carracci)

Bari, Piazza Armando Diaz

Zigzagoon sarà il protagonista del Community Day di agosto 2022 di Pokémon GO

Inoltre, Niantic ha svelato che gli Allenatori di Pokémon GO potranno ricevere più oggetti ogni volta che faranno girare un Pokéstop in oltre 180 location.

Per maggiori informazioni sul Community Day di agosto 2022 di Pokémon GO vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata agli incontri dal vivo in Italia da qui e quelli sui dettagli dell'evento da qui.