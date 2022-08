Tekken 8 annunciato con un teaser trailer, in arrivo un nuovo aggiornamento per Tekken 7

In occasione dell'EVO 2022, Bandai Namco ha svelato con un breve teaser trailer un nuovo capitolo della serie picchiaduro Tekken, che per comodità chiameremo Tekken 8, per quanto in realtà non abbia ancora un titolo ufficiale. Inoltre è in arrivo un aggiornamento gratuito per i giocatori di Tekken 7.

Il filmato si apre mostrando le sequenze del finale di Kazuya Mishima del primo Tekken per PS1, in cui getta il padre Heihachi da un dirupo dopo aver vinto il torneo di The King of Iron Fist Tournament. Dopo aver ottenuto la tanto agognata vendetta, l'engine cambia e l'inquadratura si sposta sul volto sorridente di Kazuya e appare la scritta "Get Ready", suggerendo che è in arrivo un nuovo gioco. Si tratta dunque di Tekken 8? Probabilmente sì, ma Bandai Namco non ha indicato un titolo ufficiale, quindi non c'è ancora la certezza assoluta. Ad esempio, c'è anche chi suggerisce che in realtà il teaser sia legato a un remake del primo capitolo della serie.

Per il momento il publisher giapponese non ha annunciato neanche un periodo di uscita indicativo e le piattaforme di riferimento del nuovo Tekken, dunque non ci resta che attendere per maggiori dettagli in merito.

Bandai Namco inoltre ha annunciato che il 17 agosto Tekken 7 riceverà un nuovo aggiornamento gratuito che includerà modifiche al bilanciamento e nuove tattiche.