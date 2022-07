Assassin's Creed, un nuovo gioco della serie all'Ubisoft Forward di settembre?

Assassin's Creed sarà presente all'Ubisoft Forward di settembre con un nuovo gioco? Sono molti gli indizi che puntano esattamente in questa direzione, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale.

Ricordate quando Ubisoft ha dichiarato che il futuro di Assassin's Creed sarà svelato a settembre? Ebbene, c'è di più: il 10 settembre si chiuderanno le celebrazioni per il quindicesimo anniversario della saga, e non può trattarsi di una coincidenza.

Dunque l'evento sarà dedicato a diversi progetti e non soltanto ad Assassin's Creed, come da comunicato stampa, ma diamo praticamente per scontato che Ubisoft inserirà all'interno di quella presentazione un reveal del prossimo episodio del franchise.

Si tratterà della tanto chiacchierata piattaforma live service Assassin's Creed Infinity? Oppure dell'altrettanto vociferato Assassin's Creed Rift, che stando agli ultimi rumor ci metterà nei panni dell'Assassino Basim?

Per scoprire la verità, come detto, dovremo attendere il 10 settembre alle 21.00, ora italiana, e assistere al prossimo Ubisoft Forward. A proposito: domani ce ne sarà uno dedicato esclusivamente a Skull and Bones.