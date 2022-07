Stranger Things, lo spin-off non verrà diretto dai fratelli Duffer

Stranger Things vedrà molto probabilmente l'arrivo di uno spin-off, ma non verrà diretto dai fratelli Duffer: lo hanno chiarito loro stessi, dicendo che l'idea è di affidare il progetto a qualcun altro.

Dopo aver rivelato i primi dettagli su Stranger Things 5, i due registi hanno affermato in un'intervista di voler trovare una persona a cui passare il testimone, "qualcuno che sia davvero talentuoso e appassionato".

"Per dire, anche la semplice idea di dirigere un pilota e poi lasciare tutto nelle mani di qualcun altro sembra stupida a me e Ross", hanno detto. "Bisogna che tu stia davvero lì dall'inizio alla fine, e credo dovremo trovare un partner che possa aiutarci in tal senso."

I fratelli Duffer hanno letto i rumor circa la possibilità che venga realizzato uno spin-off dedicato a Undici e uno con Steve e Dustin, ma gli interessa poco visto che hanno ormai già esplorato ampiamente tutte le possibilità con questi personaggi.

