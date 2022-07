Stranger Things 5: primi dettagli e anticipazioni sulla stagione finale dagli autori

Stranger Things 5 è praticamente confermato, con i fratelli Duffer, autori della serie TV Netflix, che hanno iniziato a fornire primi dettagli e anticipazioni sulla stagione finale in un'intervista pubblicata da Collider e altre testate americane in queste ore.

A quanto pare, i Duffer hanno già un periodo preciso per l'inizio della produzione della Stagione 5 di Stranger Things, che è agosto 2022, dunque tra poco tempo tutto il gruppo tornerà al lavoro per registrare le nuove puntate, nonostante prima ci sia ovviamente bisogno di scrittura e pre-produzione complete.

In base a quanto riferito, Stranger Things 5 sarà più veloce e ricco di azione rispetto alla Stagione 4, con gli eventi principali già fissati dagli autori.

Per questo motivo, nonostante l'avvio dei lavori sia previsto per agosto, tutta la parte di scrittura è praticamente già fatta, con la possibilità di partire direttamente con la produzione piena.

Secondo gli autori, Will avrà un ruolo molto importante e centrale nella Stagione 5 della serie, in un certo senso chiudendo il cerchio rispetto alla prima stagione, considerando che fu il motore di tutta la questione.

In base a quanto affermato dai fratelli Duffer sul podcast Happy Sad Confused, pare inoltre che la nuova stagione sarà più breve della quarta, anche perché non necessita di una reintroduzione dei personaggi, visto che riprende direttamente dalla conclusione della precedente in una situazione già nota.

L'idea è quella di un ritorno generale alla Stagione 1, per quanto riguarda temi, atmosfere e ambientazioni: per questo motivo la Stagione 5 sarà interamente incentrata su Hawkins. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione del Volume 2 di Stranger Things 4.