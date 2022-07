Anno 2070: sviluppatori lavorano per mantenerlo, nonostante la chiusura decisa da Ubisoft

Anno 2070 rientra nell'elenco dei giochi che dovrebbero subire la chiusura del supporto online da parte d Ubisoft, ma nonostante questo sembra che gli sviluppatori vogliano impegnarsi per mantenerlo attivo in qualche modo.

Abbiamo visto nei giorni scorsi che Ubisoft ha deciso per la chiusura dei server legati a una quindicina di giochi usciti negli anni passati, tra i quali troviamo appunto anche Anno 2070 oltre a Far Cry 3, Ghost Recon: Future Soldier e Assassin's Creed 2.

Sebbene per molti di questi una decisione del genere sia alquanto comprensibile, alcuni giochi continuano comunque ad avere un certo seguito.

Tra questi c'è anche Anno 2070, tanto che gli sviluppatori di Ubisoft Mainz avrebbero deciso di impegnarsi per cercare di mantenere attivo il proprio gioco: "Dedicheremo alcune delle nostre risorse di sviluppo per lavorare su upgrade da applicare ai servizi online ormai vecchi di Anno 2070, in modo da trasportare il gioco su un nuovo sistema", si legge in una comunicazione da parte del team.

Questo sembra dunque contravvenire all'annuncio fatto in precedenza dalla casa madre, e potrebbe essere partito da una decisione autonoma del team presa poi di concerto con il publisher. In ogni caso, l'intenzione sembra essere di "assicurare che le caratteristiche online possano continuare a funzionare anche oltre la data del primo settembre 2022", che è quella in cui si prevede la disattivazione dei vari server.

Non è ancora sicuro che la procedura vada a buon fine, ma se non altro l'intenzione di Ubisoft Mainz è di salvare l'online del gioco, che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Anno 2070.