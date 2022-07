Ubisoft chiuderà i server di molti giochi a partire dal 1° settembre 2022, vediamo quali

A partire dal 1° settembre 2022 molti giochi di Ubisoft vedranno lo spegnimento dei server, ossia perderanno tutte le loro funzionalità online. Tra i vari coinvolti ci sono alcuni Assassin's Creed, ma in generale parliamo di titoli dell'epoca PS3 / Xbox 360, quindi decisamente vecchi. Naturalmente tutti o quasi i giochi potranno ancora essere scaricati e giocati in modalità giocatore singolo.

Sulla pagina con l'elenco dei titoli i cui server saranno dismessi possiamo leggere: "La chiusura dei servizi online per alcuni giochi meno recenti ci consente di concentrare le nostre risorse sulla fornitura di esperienze straordinarie per i giocatori che stanno giocando a titoli più recenti o più popolari." Quindi possiamo vedere gioco per gioco cosa comporterà lo spegnimento (interessante il fatto che la versione in italiano dell'elenco presenti i titoli tradotti in automatico, con dei risultati esilaranti come Autista San Francisco invece di Driver: San Francisco o Cacciatore Silenzioso 5 invece di Silent Hunter 5):

Anno 2070 - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Assassin's Creed II - PC / PlayStation 3 - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Assassin's Creed 3 (versione 2012) - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso ai contenuti scaricabili (DLC) non saranno disponibili.

Assassin's Creed 3 (versione 2012) - PlayStation 3 / Wii U / Xbox 360 - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Assassin's Creed Brotherhood - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso al DLC non saranno disponibili.

Assassin's Creed Brotherhood - PlayStation 3 / Xbox 360 - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Assassin's Creed Liberation HD - PC - Non sarai in grado di collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso al DLC non saranno disponibili.

Assassin's Creed Revelations - PlayStation 3 / Xbox 360 - Non sarai in grado di giocare in multiplayer o utilizzare le funzionalità online.

Driver: San Francisco - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso al DLC non saranno disponibili.

Driver: San Francisco - PlayStation 3 / Xbox 360 - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Far Cry 3 (versione 2012) - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso al DLC non saranno disponibili.

Far Cry 3 (versione 2012) - PlayStation 3 / Xbox 360 - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.



Ghost Recon: Future Soldier - PlayStation 3 / Xbox 360 - Il multiplayer per il gioco non sarà disponibile. Per giocare alla campagna in solitario, dovrai impostare la tua console in modalità offline.

Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso al DLC non saranno disponibili.

Rayman Legends - PlayStation 3 / Wii U / Xbox 360 - Non sarai in grado di collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Silent Hunter 5 - PC - Non sarai in grado di collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online. Inoltre, l'installazione e l'accesso al DLC non saranno disponibili.

Space Junkies - PC (HTC VIVE, Oculus) - Essendo un titolo solo multiplayer, non sarai in grado di giocare in futuro.

Splinter Cell : Blacklist - PC - Non potrai giocare in multiplayer, collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Splinter Cell : Blacklist - PlayStation 3 / Xbox 360 - Non sarai in grado di collegare account Ubisoft nel gioco o utilizzare funzionalità online.

Zombi U - Wii U - Non potrai collegare gli account Ubisoft nel gioco o utilizzare le funzionalità online

Le versioni rimasterizzate dei giochi citati, come Assassin's Creed III e Far Cry 3, non saranno toccate. Interessante il fatto che un titolo come Space Junkies diventi completamente inaccessibile. Il futuro di tutti i giochi solo online, purtroppo.