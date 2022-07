Cosa giocherete questo weekend? Siamo nei primi giorni di luglio e fa caldissimo. Quando si è tutti sudaticci la voglia di giocare può essere effettivamente poca, ma i veri videogiocatori sanno che è anche nel disagio che si possono trovare momenti videoludici sublimi. Insomma, l'afa non può fermarci, a meno che non ci fonda PC o console. Quindi, vogliamo proprio sapere cosa giocherete in questo primo fine settimana di luglio.

Nonostante il periodo, la settimana ha visto alcune uscite interessanti e gli spunti per giocare non mancano di sicuro. Ad esempio potreste gettarvi voracemente su Cuphead: The Delicious Last Course (recensione) di Studio MDHR, espansione dello splendido run and gun con grafica cartoon stile anni 20/30, animata in modo sublime. Costa poco, è realizzato molto bene, offre una sfida altissima... che volere di più?

Cambiando genere, questa è stata la settimana anche dell'ottimo F1 22 (recensione) di Electronic Arts, che gli appassionati di corse virtuali non possono proprio mancare. La serie annuale di Codemasters si è rinnovata con grande disinvoltura e vale la pena scendere in pista, anche se qualche novità in più non sarebbe guastata.

Se siete giocatori mobile e incidentalmente avete un abbonamento a Netflix, allora non potete non giocare a Poinpy (recensione), il nuovo titolo dall'autore di Downwell. Si tratta di un puzzle platform semplice e rinfrescante, con cui passare qualche ora in armonia con il mondo.

Gli appassionati di picchiaduro e di retrogaming possono buttarsi invece sulla Capcom Fighting Collection (recensione) che consente di rigiocare legalmente a diversi classici da sala giochi. Sempre rimanendo nell'ambito dei picchiaduro a incontri, è uscito DNF Duel (recensione), che sicuramente piacerà agli appassionati del genere in cerca di un titolo fresco e raffinato.

Infine, sembra paradossale ma vi consigliamo anche di acquistare Blade Runner: Enhanced Edition (recensione), ma solo su PC. Facendolo su Steam o GOG porterete infatti a casa la versione ScummVM di questo classico immortale, che vale sicuramente la pena di giocare. La versione nuova potete invece ignorarla.

Insomma, come avete potuto leggere, le uscite non sono mancate. Questo weekend giocherete a uno dei titoli degli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.