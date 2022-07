Stranger Things 4, la recensione del Volume 2

Non vorremmo anticiparvi nulla sul gran finale in questa recensione di Stranger Things 4 Vol. 2 , e per questo motivo limiteremo gli spoiler al minimo, ma dovremo per forza menzionare alcuni snodi salienti per dare un senso alla nostra analisi. Se proprio non volete sapere nulla di nulla, tornate solo dopo aver guardato gli ultimi due episodi!

Abbiamo aspettato prima due anni e passa, poi un altro mese, ma alla fine ci siamo lasciati alle spalle anche la quarta stagione di Stranger Things. E ora la serie dei Duffer Brothers, praticamente la punta di diamante di Netflix , entra nella sua fase finale: i suoi creatori hanno infatti dichiarato, poche settimane fa, che la quinta stagione sarà anche l'ultima, al netto di un misterioso spin-off che sarebbe in lavorazione ma sul quale girano solo voci tutte da confermare. Una cosa è sicura: per come si è concluso il Volume 2 di Stranger Things 4, la prossima stagione sarà molto diversa, e già si parla di un salto temporale che possa giustificare meglio la crescita degli attori, per i quali sono passati anni dalla terza stagione, mentre nel mondo televisivo sono stati solo otto mesi.

Due episodi lunghissimi

Stranger Things 4, Wynona Rider e David Harbour in una scena del Vol. 2

Partiamo da un presupposto: i due episodi finali di Stranger Things 4 sono lunghissimi. L'episodio 8, "Papà", dura circa 1 ora e 20 minuti, mentre il season finale, "Il piano", supera le 2 ore e un quarto. Tempi da cinema, insomma, ma in fondo i valori produttivi di Stranger Things sono diventati stellari, sia in termini di effetti speciali - anche se la computer grafica non è sempre al top, come ha dimostrato la trasformazione di Uno in Vecna che abbiamo visto nel finale del Volume 1 - sia in tutto il resto. Si potrebbe arguire che i Duffer - non solo alla scrittura ma anche alla regia di entrambi gli episodi - avrebbero potuto ricavare un terzo episodio da tutte queste ore di girato, ma il ritmo serrato del finale giustifica la loro decisione, poiché smezzarlo avrebbe sbilanciato profondamente le sue componenti: per questo motivo, vi consigliamo di ritagliarvi le due orette necessarie a guardarlo tutto in una volta, perché in caso contrario sacrifichereste il suo fortissimo impatto emotivo.

Stranger Things 4, Sadie Sink offre un'interpretazione strepitosa di Max Mayfield

Tra i due episodi, il finale è sicuramente quello più avvincente. "Papà" soffre la sindrome del penultimo episodio: serve, cioè, a preparare la scena per il gran finale, concedendo molto più spazio all'introspezione. E proprio per questo motivo ci consegna alcuni tra i momenti migliori non tanto della quarta stagione, ma del franchise in toto. Lo struggente monologo di Will - ormai un libro aperto per gli spettatori - e Hopper che ritrova Joyce, Steve e Robin, Eddie e Justin, ma soprattutto Undici che finalmente gliele canta al dottor Brenner, uscendo da un torpore che troppo a lungo ha contraddistinto il suo personaggio, e che il Volume 1 aveva scosso ma non del tutto nei primi episodi.

La sottotrama del laboratorio segreto occupa gran parte del penultimo episodio, essendo praticamente uno step fondamentale nello sviluppo di Undici come "supereroina". Questo aspetto della serie ogni tanto viene richiamato nei dialoghi, ma diventa sempre più forzato: è chiaro che Stranger Things si è allontanato parecchio dall'immaginario supereroistico, se mai ci si era avvicinato, per sconfinare in una storia dai toni che ricordano i romanzi di Stephen King sui poteri extrasensoriali.

Stranger Things 4, Eddie è stato la migliore sorpresa di questa stagione

Col Volume 2 di Stranger Things 4 ci lasciamo finalmente alle spalle il conflitto col dottor Brenner di Matthew Modine. Gli ultimi minuti dell'episodio 8 sono esplosivi, in tal senso, e offrono una chiusura sensata, ma forse non soddisfacente al 100%. Abbiamo avuto l'impressione che Millie Bobby Brown non fosse proprio a suo agio con le scene in cui doveva esprimere emozioni che non fossero rabbia o confusione, forse perché ha passato fin troppo tempo a interpretare questo lato di Undici. In questo senso, la quarta stagione di Stranger Things ha dovuto limitare al minimo le scene in cui Undici e Hopper condividono lo schermo, ed è un peccato perché la Brown e David Harbour hanno un'alchimia straordinaria, soprattutto a fronte della sottotrama che i Duffer hanno imbastito per loro nel corso degli anni.

Stranger Things 4, Nancy è diventata uno dei nostri personaggi preferiti

Stranger Things 4, tuttavia, sembra concentrarsi soprattutto su quello che abbiamo definito il Team Hawkins, cioè l'eterogenea squadra formata dai personaggi rimasti nell'inquietante cittadina. Il Volume 2, se possibile, conferma ulteriormente la debolezza della sottotrama californiana, con un personaggio, Argyle, sempre più irritante; un Jonathan che praticamente non fa nulla di concreto, tranne sostenere il fratellino in un momento particolarmente complicato della sua vita; e un Mike che serve essenzialmente a fare un discorso motivazionale di dubbia utilità. Il Team California è il deus ex machina di questa stagione: è nel posto giusto al momento giusto e serve a fare da ponte tra Undici e Hawkins con una vasca per la deprivazione sensoriale improvvisata in una delle trovate più inverosimili e forzate della serie. Il punto debole della stagione 4, senza dubbio, per una schiera di personaggi che forse neanche i Duffer sapevano più come integrare nella storia.