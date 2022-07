Assassin's Creed, un video documentario racconta la storia della serie Ubisoft

GVMERS ha realizzato un interessante video documentario dedicato alla storia di Assassin's Creed, partendo dalle ispirazioni e dalle curiosità che hanno caratterizzato l'esordio del franchise per arrivare fino ai giorni nostri.

Sappiamo che il futuro di Assassin's Creed sarà svelato a settembre, e ciò rappresenta un motivo in più per guardare ancora una volta al passato di questa affascinante proprietà intellettuale, nata come un episodio di Prince of Persia ma poi trasformata in qualcosa di diverso.

Il documentario prende in considerazione le influenze iniziali, le modifiche apportate già a partire dal secondo capitolo, gli elementi tornati a galla ad esempio in Assassin's Creed Bloodlines e poi via fino alle uscite più recenti, con i loro enormi open world esplorabili.

Trovano spazio nella lunga disanima anche i progetti che hanno provveduto finora a espandere l'universo di Assassin's Creed, inclusi i cortometraggi live action e il cartone animato Embers, nonché le variazioni sul tema narrativo come Assassin's Creed Rogue.