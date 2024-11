Ubisoft e Raven Forge hanno annunciato una replica in scala 1:1 della spada di Altair in Assassin's Creed

La spada

"La serie Assassin's Creed ha avuto delle spade uniche nel corso degli anni, ma probabilmente la più iconica è quella di Altaïr dall'Assassin's Creed originale." Spiega il comunicato ufficiale di annuncio della spada.

La spada di Altair

Questa spada splendidamente scolpita è stata realizzata meticolosamente utilizzando più di 200 riferimenti e giocando per centinaia di ore ad Assassin's Creed, pubblicato nel 2007. Abbiamo dovuto ricostruirla da zero, partendo da poligoni e pixel a bassa risoluzione per creare questa straordinaria replica in scala 1:1. Raven Forge ha anche attinto alle proprie conoscenze nel combattimento con la spada per sapere non solo come avrebbe dovuto apparire, ma anche quali dovevano essere le sue dimensioni e, soprattutto, come doveva essere impugnarla."

Si tratta di una spada da cavaliere che viene estratta in caso di emergenza quando tutte le altre misure sono fallite e lo scontro diventa l'unica opzione. Abbastanza pesante da parare la lama di una guardia, abbastanza leggera da essere mossa con facilità. Il comunicato fa anche intendere che la collaborazione tra Ubisoft e Raven Forge non si limiterà a questa spada e che presto potremo vedere altro di simile. Chissà, magari la spada di Ezio Auditore da Firenze di Assassin's Creed 2.