Final Fantasy 7 Rebirth e oltre: un gioco amatissimo per una Square Enix confusa

Il nocciolo della questione orbita anche attorno ai report relativi agli ultimi anni fiscali della compagnia , che è sì reduce da accoglienze molto positive ma trova ancora una volta il suo unico margine di crescita nel settore MMORPG, come sempre traghettato dall'intramontabile Final Fantasy XIV. E adesso, mentre la produzione della trilogia remake procede spedita verso l'epilogo, mentre il capitolo Rebirth si trova in lizza per il titolo di gioco dell'anno, e mentre l'orizzonte è ancora avvolto da una fitta coltre di nebbia, vale la pena stilare un primo bilancio di Square Enix e in particolar modo della rinascita di Final Fantasy VII .

All'interno di Square Enix convivono due anime contrapposte: mentre da una parte Final Fantasy 7 Rebirth ha raccolto ben sette nomination sui palchi dei The Game Awards ed è riuscito a oltrepassare le pur elevate aspettative di numerosi utenti, dall'altra ci sono i crudi dati di vendita di una compagnia che negli ultimi anni ha vissuto una forte riduzione del suo mercato di riferimento e che in più di un'occasione si è trovata ai ferri corti con gli appassionati della prima ora. La domanda che sorge spontanea è quale fra queste nature finirà per prendere il sopravvento, se la promessa d'un futuro ambizioso e carico di speranza o il proseguo di uno scollamento dall'utenza di massa che permane ormai da oltre una decade.

L'operazione FFVII Remake è stata un errore o una benedizione?

Se da una parte mettere in discussione l'operazione che rischia di garantire a Square Enix il premio per il Game of the Year potrebbe apparire come una follia bella e buona, dall'altra è inevitabile porsi domande sui costi effettivi - e non solo quelli prettamente monetari - della strategia adottata dalla società: il progetto Final Fantasy 7 Remake ha di fatto monopolizzato parte degli sforzi della compagnia per più di dieci anni, impegnando l'interezza del Creative Studio 1 (il reparto più grande in assoluto) in una missione di restauro che fino a questo momento non sembra aver concretamente ripagato gli sforzi necessari.

Ormai sono trascorsi quasi dieci anni dal momento in cui l'operazione Remake di Final Fantasy VII è stata annunciata, all'E3 del 2015

Dal momento che si stima che Final Fantasy VII Remake abbia piazzato circa 7 milioni di copie e Rebirth abbia giusto oltrepassato la soglia dei 3 milioni, si può riscontrare un netto calo delle vendite rispetto a episodi mainline pur discussi e controversi come Final Fantasy XIII (la trilogia è ormai a quota 19 milioni) e Final Fantasy XV (10 milioni). Ovviamente questo risultato non è assolutamente indicativo della qualità effettiva di tali prodotti, ma è il sintomo di un problema - forse la mancanza di fiducia, forse lo scollamento con i desideri del pubblico - che sta intaccando la recente produzione di Square Enix, al netto delle caratteristiche specifiche dei remake che indubbiamente ne hanno intaccato la diffusione, su tutte l'esclusività totale e temporale per piattaforma PlayStation.

Certo fa strano vedere i rifacimenti di uno fra i maggiori successi del publisher, dato che l'originale Final Fantasy VII vendette più di 14 milioni di copie durante la quinta generazione di console, trovarsi a faticare in questa maniera, specialmente analizzando i termini di paragone più vicini: per fare un esempio, mentre l'originale Resident Evil 2 fu acquistato da circa 5 milioni di videogiocatori, il remake del 2019 è riuscito a infrangere il muro dei 14 milioni grazie all'immensa crescita del medium e alla grezza qualità del lavoro svolto da Capcom. Insomma, questa trilogia di riedizioni s'aveva da fare e s'ha da completare, ma arrivati a questo punto vale la pena riflettere sul rapporto fra costi e benefici.

Divisione in tre episodi e modifiche alla trama: sono questi i due grandi problemi che hanno diviso e che tutt'ora dividono le frange del pubblico

Il progetto Final Fantasy VII Remake ha risentito principalmente di due grandi scelte creative che sono state fatte a monte: quella di dividere l'opera originale in tre capitoli autosufficienti e quella di andare a modificare la narrazione che per molti appassionati rappresentava il cuore dell'opera. Ormai Square Enix è in ballo, e c'è da dire che sta ballando piuttosto bene, ma tali decisioni hanno finito per segnare in maniera quasi irrimediabile oltre un decennio di storia della compagnia, dal momento che l'annuncio originale risale addirittura al 2015 ed è verosimile che non riceveremo l'episodio conclusivo per almeno altri due anni. Forse un domani, quando sarà disponibile un'edizione multipiattaforma comprensiva di tutti i singoli capitoli, la percezione di questo progetto sarà totalmente stravolta in positivo, ma al momento vien da chiedersi se nella sede della casa quelle decisioni non siano rimpiante.