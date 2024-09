Il remake di Final Fantasy 9 non potrebbe essere un singolo gioco, per Naoki Yoshida

Secondo Naoki Yoshida, il director di Final Fantasy 14, nonché producer di Final Fantasy 16, un eventuale remake di Final Fantasy 9 non potrebbe limitarsi a un solo gioco, ma dovrebbe essere esteso su più capitoli. Insomma, qualcosa di simile a quanto fatto con Final Fantasy 7.

Nel corso di un'intervista, è stato chiesto a Yoshida quale capitolo della serie gli piacerebbe rifare se ne avesse l'opportunità. "Oh cavolo, è una domanda super difficile", ha risposto. "Quello che vorrei fare io stesso sarebbe Final Fantasy 3, credo. Certo, so che ci sono richieste per Final Fantasy 9, ma se pensi a Final Fantasy 9, è un gioco enorme. Quando pensi a quella grandezza, mi chiedo se sia possibile rifarlo come un singolo titolo. È difficile. È una domanda difficile".