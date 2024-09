Mod di God of War Ragnarok tenta di cambiare il colore della pelle di Angrboda, ma è stata bloccata

Nexus Mods ha appena bloccato una mod di God of War Ragnarok , che mirava a cambiare il colore della pelle di Angrboda , uno dei personaggi del gioco. Se ricordate, per interpretare Angrboda è stata scelta un'attrice nera, fatto che ha generato non poche proteste all'epoca del marketing della versione PlayStation 5, provenienti da quelli che ci hanno visto un tradimento dell'ambientazione nordica. Così ecco che, appena il gioco è sbarcato su PC, qualcuno ha deciso che fosse giusto sbiancare il personaggio per riequilibrare la situazione.

Mod sparita

La mod in questione si chiama, o meglio si chiamava, perché Nexus Mods l'ha subito bloccata, Angrboda Visual Edits (remake) e, al di là delle motivazioni del modder, non era ancora completa, come potete vedere dall'immagine sottostante.

Un'immagine della mod di God of War Ragnarok

Va detto che di mod che modificano l'aspetto dei personaggi dei videogiochi ne esistono davvero a migliaia e, anche se in questo caso l'obiettivo pare fosse abbastanza chiaro, è giusto lasciare il beneficio del dubbio all'autore. Oltretutto le censure non sono mai una cosa gradevole.

Del resto la mod non riusciva ancora a modificare davvero il gioco, considerando che erano solo dei modelli 3D non ancora implementati; degli scarti di Santa Monica che deve avere usato per dei test.

Quindi erano dei modelli realizzati velocemente, che probabilmente non erano mai stati intesi per finire nel gioco finale, tanto erano poveri e inespressivi. Niente a che vedere con quello finale, davvero ricco e ben caratterizzato, piaccia o non piaccia.

Per il resto vi ricordiamo che God of War Ragnarok è disponibile per PC e PlayStation 5. Se vi interessa saperne di più, potete leggere la recensione della versione PC, la più recente delle due.