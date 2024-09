Analista attacca il giornalista Tom Warren per come ha parlato di insuccesso per PS5 Pro

Una lettura superficiale

Riassumendo, per Warren il fatto che PlayStation 5 Pro non sia andata subito esaurita all'apertura delle prenotazioni sarebbe segno di scarso successo, dovuto al prezzo elevato della console (700 dollari in USA, 800 euro in Italia).

Per Piscatella non è così, tanto che si è spinto a dirgli: "Limitati a pubblicizzare la roba IA che nessuno vuole invece di dire che è negativo che una console in edizione standard non sia andata esaurita durante i preordini".

Deleted last because it seemed like engagement bait. Just stick to hyping AI crap no one wants rather than say that it's somehow bad a not limited edition console hasn't sold out for preorders. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 29 settembre 2024 alle ore 20:49

Dovendo dare un'interpretazione delle parole di Piscatella, è evidente come l'analista consideri assurdo parlare di dati di vendita negativi per PlayStation 5 Pro tenendo in considerazione un solo fattore, ossia il già citato mancato esaurimento durante i preordini.

Molti, tra i quali Warren, hanno fatto un confronto improprio con PlayStation 5 per dare questa valutazione, senza tenere conto del fatto che stiamo parlando di una console di metà di generazione e che Sony, memore proprio del disastro successo nei primi mesi di commercializzazione di PlayStation 5, potrebbe aver lavorato per produrre più unità, proprio per non far finire il modello Pro nelle mani dei bagarini, come accaduto con la sorella minore, che per mesi è stata alla mercè di questi speculatori.