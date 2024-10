Il cosplay di Fubuki da One Punch Man di kamisamalisa è un tripdudio di fascino ed eleganza

Complice la grande attesa per la Stagione 3 e il variegato cast di eroi e cattivi da cui prendere ispirazione, One Punch Man è uno dei manga e anime più in voga nel panorama dei cosplayer. Ad esempio, vi proponiamo il cosplay di Fubuki firmato da kamisamalisa, che ha realizzato un'ottima interpretazione del personaggio.

Fubuki, conosciuta anche come Tempesta Infernale o Tormenta dell'Inferno, è l'eroina di punta della Classe B. Utilizza i suoi poteri telecinetici da esper per volare, creare barriere protettive e generare devastanti tornado. Nonostante il suo aspetto elegante e raffinato, eccelle in combattimento ed è anche una leader carismatica, guidando il suo gruppo, la Blizzard Group, con determinazione e strategia.