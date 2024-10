Il PlayStation Network è down, il servizio è offline su PS4 e PS5 in tutto il mondo da alcune ore

Nel momento in cui scriviamo la pagina dello stato dei servizi del PSN riporta che praticamente ogni singolo aspetto del network di Sony è K.O., con i giocatori che potrebbero riscontrare difficoltà " in fase di accesso o durante la creazione di un account", nell'"avviare giochi, app o funzioni di rete" o accedere al PlayStation Store ed effettuare acquisti.

Sony sta investigando sui problemi del PSN

La segnalazione del problema risale alle 03:21 della notte, a cui è seguito un breve messaggio dal servizio di assistenza clienti giapponese che recita: "PlayStation Network (incluso PlayStation Store) potrebbe non essere disponibile in questo momento. Ci scusiamo per eventuali disagi causati ai nostri clienti. Stiamo conducendo indagini e i lavori necessari per ripristinare il servizio, apprezziamo la vostra pazienza."

Al momento non sono chiari i motivi del disservizio, con la speranza che Sony riesca a risolvere in fretta le magagne che affliggono al momento il PlayStation Network e che tutti gli utenti possano tornare a sfruttare tutti i servizi online il prima possibile.