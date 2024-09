PS5 Pro non è andata esaurita in USA e Regno Unito, pare non ci siano problemi di disponibilità

Secondo Warren, il prezzo di 700$ (799€ dalle nostre parti) di fatto "significa che la console sarà facilmente disponibile durante l'autunno", facendo intendere che le vendite non potranno essere eccessive, considerando il prezzo alto a cui viene venduta la macchina in questione.

Si tratta semplicemente di dati empirici legati alla disponibilità continuativa di PS5 Pro, attualmente disponibile in prenotazione presso numerosi rivenditori oltre a PlayStation Direct, ma sembra essere indicativa della situazione generale della nuova console Sony in uscita il 7 novembre.

Come riferito da diverse fonti online, tra le quali anche il noto giornalista Tom Warren di The Verge, sembra che PS5 Pro non sia andata in sold out in USA e Regno Unito , facendo pensare che la domanda sia comunque inferiore all'offerta e che dunque non ci siano problemi di disponibilità per la nuova console Sony.

Bassa richiesta o tante scorte?

Bisogna ovviamente prendere in considerazione diversi fattori: il fatto che la crisi dei semiconduttori sia stata superata significa che non ci troveremo di fronte a uno scenario simile a quello del lancio di PS5, quando la console non poteva essere assemblata in ritmi adatti a star dietro alla richiesta da parte del pubblico.



Tuttavia, c'è anche da considerare il fatto che qui si parla di un prodotto dedicato a una nicchia di pubblico, dunque è abbastanza normale pensare che le vendite non siano così estreme da portare al sold out.

Non si tratta nemmeno di un modello limitato da collezione come la 30th Anniversary Edition, che invece ha fatto registrare ritmi di vendita ben diversi: allo stato normale, una PS5 Pro non è un oggetto del desiderio così irresistibile da renderla introvabile, evidentemente.

In ogni caso, almeno in USA e Regno Unito non si sta registrando il sold out di PS5 Pro, cosa che potrebbe rientrare nei programmi di Sony o forse no, ma di fatto indicano che la console si troverà facilmente nei negozi. Le conseguenze maggiori, in ogni caso, sembrano ricadere sui bagarini: chi sperava di poter lucrare su una possibile scarsità di scorte di PS5 Pro sarà probabilmente deluso.