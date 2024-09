Arriverà prima il seguito di Horizon Forbidden West o Horizon Online? C'è una prima risposta

Ricordiamo che il più recente nuovo gioco del team di PlayStation Studios è Horizon Forbidden West , seguito dal gioco VR Horizon: Call of the Mountain (di Firesprite) e a breve arriveranno sugli scaffali Horizon Zero Dawn Remastered (di Nixxes) e LEGO Horizon Adventures (di Studio Gobo Limited). Guerrilla Games è quindi più che focalizzato sulla saga di Horizon ed è lecito aspettarsi che un qualche nuovo gioco sia in arrivo, prima o poi. Schreier ci ha dato un'idea di cosa possiamo aspettarci a riguardo.

Le parole di Jason Schreier su Horizon

Spawn Wave ha affermato: "Mi chiedo se Guerrilla stia sopravvalutando il franchise di Horizon in questo momento e la sua forza di attrazione, perché... [parlando di] Zero Dawn, abbiamo visto [tramite] i documenti trapelati che ha venduto bene, ma a un certo punto lo vendevano anche a 10 dollari, lo regalavano a un certo punto... in pratica era molto facile ottenere il gioco.

"Forbidden West non sembrava avere la velocità di vendita che ha avuto Zero Dawn, e ora mi chiedo anche se... ci sarà un altro gioco nella loro trilogia. Il gioco online che hai menzionato... non so davvero quante persone lo richiedano in questo momento."

"Penso che sarebbe stato meglio se fosse stata una modalità, come Leggende di Ghost of Tsushima, che aveva una modalità separata ed era una piccola e divertente cosa multiplayer. Penso che avrebbe funzionato meglio, ma non l'abbiamo ancora vista, sono solo curioso di sapere quante persone stanno facendo i salti mortali per averla."

Jason Schreier ha aggiunto quindi: "Horizon Online è il loro prossimo prodotto, non il terzo gioco per giocatore singolo, sembra. Quindi, quest'ultimo potrebbe essere molto lontano. L'iniziativa live service di Sony-PlayStation non è stata uno scherzo, tutti dovevano lavorare sui giochi live service. Horizon è uno dei pochi che non è stato cancellato o non è uscito e ha fatto flop come Concord e quindi... sì, ci sono molte domande. Molte persone ci stanno lavorando."

L'impressione quindi è che se volete sapere come si proseguirà la storia di Aloy, dovrete attendere ancora molto. Possibile che se ne parli addirittura su PlayStation 6?