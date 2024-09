Il compositore di Final Fantasy Nobuo Uematsu tornerà con un concerto in Italia dopo diciassette anni

Uno degli aspetti più iconici della serie Final Fantasy può essere ricercato nei brani composti da Nobuo Uematsu per la colonna sonora . Il maestro era assente dall'Italia da diciassette anni, ma finalmente sta per tornare per un evento musicale straordinario: un concerto all'Auditorium Conciliazione di Roma , che si terrà il 7 marzo 2025.

Dettagli

Uematsu sarà accompagnato dalla sua band, composta da Michio Okamiya alla chitarra, Chihiro Fujioka alle percussioni e Xiao alla voce, con lo stesso Uematsu alle tastiere. Si tratta quindi di un evento da non perdere per gli appassionati di musica videoludica e per gli estimatori di Uematsu di tutta la penisola.

La locandina dell'evento

Il comunicato ufficiale ci ricorda che Uematsu è stato "Riconosciuto come uno dei più importanti e versatili compositori nel mondo videoludico, Nobuo Uematsu ha conquistato il pubblico internazionale con le sue melodie indimenticabili, venendo inserito ben 5 volte nella top 20 della Classic FM Hall of Fame." Viene inoltre spiegato che nel concerto, suonerà una selezione di brani tratti dal suo ultimo album, "Modulation - FINAL FANTASY Arrangement Album", con nuovi arrangiamenti delle sue opere più amate, da Terra's Theme (Final Fantasy VI) a To Zanarkand (Final Fantasy X), oltre alle iconiche Suteki da ne (Final Fantasy X), Melodies of Life (Final Fantasy IX) e tante altre.

L'Auditorium Conciliazione è uno spazio prestigioso della capitale, che ospita eventi importanti quali i David di Donatello e il Concerto di Natale. In totale offrirà 1750 posti. Ad aprire la serata ci sarà una performance speciale della Chocobo Band, la band italiana ispirata all'universo di Final Fantasy.

I biglietti sono acquistabili al seguente link, fino a esaurimento, selezionando l'evento dedicato a Nobuo Uematsu.