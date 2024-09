Le presunte confezioni dei MacBook Pro M4 svelano alcune specifiche tecniche

MacBook Pro M4: le specifiche tecniche svelate dalle confezioni

Secondo quanto si evince dalle confezioni in questione, i nuovi MacBook Pro M4 presenterebbero una RAM da 16 GB e SSD da 512 GB, confermando così i rumor che circolavano nelle settimane precedenti. Lo stesso packaging confermerebbe poi la CPU e GPU da 10 core per il modello base: per fare un rapido confronto, il precedente MacBook Pro con chip M3 aveva una CPU da 8 ore, con GPU a 10 core, segnando dunque un discreto passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni. Miglioramenti anche per la connettività, con la confezione che suggerirebbe la presenza di 4 porte Thunderbolt, contro le sole due porte del modello immediatamente precedente.

La presunta confezione di MacBook Pro M4

Ultima ma non di certo per importanza, la dicitura "SPB" farebbe riferimento alla colorazione Space Black, al contrario dei modelli con colorazione Argento che riportano la dicitura "SLV". Questo potrebbe dunque indicare una colorazione Space Black per il modello base di MacBook Pro M4, a differenza della colorazione Space Gray prevista l'anno scorso.