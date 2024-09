Hell is Us si mostra in un video di gameplay esteso

Gli sviluppatori di Hell is Us hanno pubblicato un video di gameplay esteso del gioco , per mostrarlo in azione e commentarne alcuni aspetti. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un action adventure sviluppato con Unreal Engine 5. Dietro alla software house Rogue Factor c'è il direttore artistico di Deus Ex, Jonathan Jacques Belletéte , che con il suo nuovo gioco ha voluto mescolare elementi futuristici e onirici, realizzando uno scenario davvero interessante.

Un futuro catastrofico

Ci troveremo quindi a vivere in un mondo in cui impazza una folle guerra civile, causata dalla Calamità, un evento di cui nessuno sembra conoscere l'origine, che ha portato sulla Terra delle creature terrificanti, desiderose di massacrare il genere umano.

Hell is Us è davvero promettente ed è stato usato per aprire il recente State of Play di PlayStation. "Il nostro obiettivo con Hell is Us è tornare alle vere avventure con esplorazione", ha affermato Belletéte, "Senza il bisogno di quest log dettagliati o precisi waypoint sulla mappa, vogliamo che i giocatori provino il brivido dell'avventura, guidati dai propri sentimenti e dall'istinto". In passato aveva spiegato che ''Hell is Us è incentrato sul concetto della violenza umana come un ciclo perpetuo alimentato dalle nostre emozioni e dalle nostre passioni.'' Insomma, si presenta come un'esperienza potenzialmente molto interessante e profonda. Ne riparleremo con davanti la versione definitiva.

Per il resto vi ricordiamo che Hell is Us non ha ancora una data di uscita ufficiale. Da quello che è stato comunicato, dovrebbe arrivare nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato.